خطوات التسجيل في موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات في الدوري المصري

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، الكشف عن تذاكر حضور مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 المقرر انطلاقها في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، وذلك بعد إعلان شركة «تذكرتي» مع رابطة الأندية المحترفة، عودة الجماهير للمدرجات في الدوري المصري، عن طريق بطاقة المشجع Fan Id.

وأشار أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، إلى أنّه سيسمح بحضور 2000 مشجع في كل مباراة، بواقع ألف مشجع لكل فريق، في مباريات الدوري المصري، كبداية لعودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى، بعد غيابهم عن المدرجات على مدار السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات الدوري المصري، وطريقة إنشاء حساب على الموقع استعدادًا لحجز التذاكر على النحو التالي:

رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات الدوري المصري

- ويمكن للجماهير الدخول عبر رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات الدوري المصري من هنـــــــــــــا.

ويشترط للحصول على بطاقة تذكرتي الآتي:

- أن يكون عمرك أكبر من 16 عامًا.

- يجب إرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء.

- يجب أن يكون لديك بطاقة رقم قومي سارية.

- يجب أن يكون لديك هاتف محمول.

ويمكنك إنشاء حساب من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على كلمة «تسجيل» أعلى يمين الصفحة الرئيسية للموقع، ثم حدد جنسيتك سواء كنت مصريًا أو أي جنسية أخرى.

- يدخل المستخدم رقم تليفونه المحمول لتصله رسالة نصية على التليفون تحتوى كود تشغيل التسجيل، وإدخاله في الخانة الظاهرة على الشاشة.

- حدد نوع التذكرة «حساب ترفيهي فقط»، وحينها يتم التفعيل الفوري للحساب، أم «حساب رياضي وترفيهي»، لتنتقل بعد ذلك إلى الخطوات التالية بالضغط على «استكمال».

- قم باستيفاء البيانات الشخصية، طبقًا لما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي، ثم قم بإدخال اسم الأم كما هو مسجل في شهادة الميلاد ثلاثيًا، وذلك لضمان عدم استخدام بياناتك من قبل شخص آخر.

- أدخل الرقم القومي مع إرفاق ملف لصورة شخصية، وملف لصورة من بطاقة الرقم القومي.

- ينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة، أو إيميل يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع «Fan ID» وكلمة المرور على النظام وبذلك يتم التسجيل بنجاح.

- في حالة رفض الطلب لسبب أو لآخر، يتم إرسال رقم الطلب حتى يمكنك تعديل الطلب وإعادة إرساله، وفي حالة رفض الطلب ثلاث مرات، سيتم حظر رقمك القومي أو رقم جواز السفر.

- بعدما يدخل المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور يمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب الحجز بها ويختار الدرجة التي يود الجلوس بها، ومكان جلوسه للتشجيع، ويتيح النظام الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع ويتم الدفع إلكترونيًا.

وإذا كان لديك بالفعل بطاقة المشجع الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يمكنك استخدامها لحضور المباريات، كما أن الحساب الخاص بك لا يزال ساريًا ويمكنك استخدام رقم المشجع الخاص بك وكلمة المرور لتسجيل الدخول وحجز التذاكر.

وأشار الموقع إلى أنّ كل فرد من أفراد العائلة يزيد عمره عن 16 عامًا يجب أن يقوم بتسجيل طلب للحصول على بطاقة تذكرتي الخاصة به، وبعد الموافقة على طلبه وحصوله على رقم حساب تذكرتي الخاص به، يمكنك حجز تذكرة له، أما من تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عامًا، فيمكنك إضافتهم كمرافقين في الحساب الخاص بك، ويمكنك حجز تذاكر لهم، عن طريق اتباع الآتي:

- قم بتسجيل الدخول، ثم انقر المرافقون.

- في صفحة المرافقون، انقر إضافة مرافق جديد، ثم أدخل البيانات المطلوبة وأرفق المستندات الخاصة بهذا المرافق.

- انقر استكمال لإرسال الطلب، وانتظر حتى تتم الموافقة عليه.

- يجب تكرار هذه الخطوات لإضافة كل فرد من عائلتك تحت 16 عامًا إلى قائمة المرافقين الخاصة بك، وفي حالة رفض الطلب، يمكنك تعديله وإرساله مرة أخرى.

خطوات الحصول على تذكرة في مباراة

وعند طرح تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز، يمكنك حجز التذاكر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- استخدم رقم حساب تذكرتي الخاص بك وكلمة المرور لتسجيل الدخول، أو قم بتسجيل بيانات على موقع تذكرتي لإنشاء حساب، ثم قم بتسجيل الدخول.

- قم بالبحث عن المباراة التي تريدها، وقم بحجز التذاكر المطلوبة.

- ادفع ثمن التذاكر التي قمت بحجزها باستخدام البطاقات الائتمانية أو خدمة فوري.

- قم بطباعة التذاكر الخاصة بك من خلال أحد منافذ الخدمة المعتمدة.

وقد خصصت «تذكرتي» خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات على رقم: 15355.