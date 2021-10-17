«تذكرتي»: الحصول على اللقاح شرط لحضور المباريات

قال أحمد عبادة، مدير عمليات شركة تذكرتي، اليوم، إنه سيُسمح للجماهير الدخول إلى المباريات بعدد 2000 مشجع في كل مباراة، بمعدل 1000 لكل فريق، وذلك باستخدام نفس منظومة تذكرتي، وهي عبارة عن الـ«fan ID» والتذكرة للدخول إلى الاستاد، مع أهمية الحصول على لقاح كورونا، وهذا شرط حضور المباريات.

اختلاف وحيد في الـ«fan ID»

وأضاف «دياب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن من سجلوا بياناتهم في المنظومة لا يوجد داع للتسجيل مرة أخرى، لأن بياناتهم موجودة، والاختلاف الوحيد أن شكل الـ«fan ID» سوف يتغير، وسيكون خاصًا بالدوري المصري ومكتوب عليه حاصل على لقاح كورونا.

بدء تسجيل بيانات المواطنين

وأوضح مدير عمليات شركة تذكرتي، أن التسجيل في المنظومة بدأ، ولكن طرح التذاكر لم يتم بعد، ويجري الإعلان عن أسعارها وأماكن تسلمها خلال أيام قليلة، والجماهير تكون موجودة بداية من مباريات الدوري، والأولوية بأسبقية الحجز.

إعلان حضور الجماهير للمباريات

وأعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة، في وقت سابق، الموافقة على حضور 1000 مشجع لكل فريق، ليكون عدد الجماهير في الملعب 2000 مشجع، كخطوة مبدئية لعودة الجماهير للملاعب من جديد، وسط إجراءات احترازية مشددة.

كما أعلنت رابطة الأندية المصرية، أنه بداية من هذا الموسم، يحضر 2000 مشجع في كل مباراة، ويكون لكل فريق ألف مشجع، ولأول مرة تُذاع مباريات الدوري المصري بتقنية الـ HD وتوجد 10 كاميرات بحد أدنى في كل مباراة.