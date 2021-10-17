«تذكرتي»: إعلان تفاصيل وأسعار حجز مباريات الدوري خلال يومين

كشف أحمد عبادة، مدير العمليات بشركة «تذكرتي»، عن شروط دخول الجماهير للملاعب في مباريات الدوري العام، قائلا: إنَّ رابطة الأندية أعلنت السماح بدخول 2000 مشجع في كل مباراة، بواقع 1000 مشجع لكل نادٍ، وحجز التذاكر والدخول سيكون عن طريق موقع «تذكرتي»، إذ يدخل المشجع على الموقع والتسجيل من خلاله، وتلقي رقم «فان آي دي»، وكلمة المرور تستطيع الدخول والحجز.

من سجل مسبقا يحق له الحجز بعد توفر هذا الشرط

وأضاف «عبادة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم الأحد، أنَّ أي مشجع سجل من قبل في كأس الأمم الأفريقية في 2019 أو كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، لا يحتاج التسجيل من جديد، إذ أن بياناته موجودة بالفعل في السيستم، لكن التغيير الوحيد هو ضرورة حصوله على لقاح فيروس كورونا، لكي يستطيع حجز تذاكر المباريات.

شكل جديد لـ«فان آي دي» خاصة بالدوري

وأشار إلى أن التأكد من حصول المشجع على لقاح كورونا، يجري بشكل إلكتروني، وكل هذه التفاصيل سيجري إعلانها خلال يومين، للشرح بالتفصيل طريقة الحجز والتغيير الموجود، لافتا إلى أن شكل «فان آي دي» سيجري تغييرها، إذ سيكون هناك شكل جديد خاص بالدوري، وسيجري استلامه بعد شراء أول تذكرة.

إعلان أسعار التذاكر وأماكن استلامها خلال يومين

وأكد أن دخول الاستاد سيكون باستخدم الـ«فان آي دي»، وتذكرة المباراة التي سيدون عليها رقم الـ«فان آي دي»، وخلال اليومين المقبلين سيجري من خلال صفحة «تذكرتي»، عن أسعار التذاكر وأماكن استلام التذاكر، وكل الإرشادات واللوائح التي لها علاقة بالاستادات، مشددا على أن الأسعار المتداولة عن التذاكر غير صحيحة، وغير رسمية.

كيفية الحصول على بطاقة «فان آي دي»

وعن طريقة الحصول على بطاقة الـ«فان آي دي»، يجري الدخول على موقع «تذكرتي»، وكتابة البيانات المطلوبة، ثم تلقي رسالة بها رقم «فان آي دي» وكلمة المرور، ويجري استخدامهما على الموقع، واختيار المباراة المطلوبة، والدرجة المراد الحجز بها، والدفع أونلاين أو عن طريق «فوري» ثم التوجه لأقرب منفذ استلام للحصول على البطاقة والتذكرة.