عضو «رياضة النواب»: نرحب بقرار عودة الجماهير لحضور المباريات

قال النائب محمود هشام توشكى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى أمر طال انتظاره، ونرحب بهذا القرار بشكل كبير، لأن وجود الجماهير هو المتعة الحقيقية في كرة القدم، ولا سيما أن مصر أبهرت العالم بتنظيم بطولات عالمية في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي موجات أشد من الموجة الرابعة، وفق اجراءات احترازية فائقة.

ضوابط لعودة الجماهير

وكشف «توشكى» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك ضوابط وإجراءات لحضور الجماهير إلى الاستادات، تتعلق بإجراءات وقائية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد أبرزها تلقي لقاح كورونا، فضلا عن اجراءات أخرى لضمان التباعد الاجتماعي، متابعا: بالتأكيد سيكون هناك مراعاة لكثير من الأمور، ووضعها في الاعتبار، كما يوجد تقنيات حديثه يمكن من خلالها معرفة من تلقى اللقاح، ومن لم يتلقاه، لكن هذا أمر إجرائي تسأل عنه اللجنة المنظمة.

اللجنة ستتدخل اذا لزم الأمر

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة، أنه لا بد من التعايش مع الفيروس، من خلال اتباع إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والحصول على اللقاحات، واللجنة ستتابع بدقة إجراءات عودة الجماهير للملاعب، وستتدخل لرصد أي مخالفات أو ضرر للصحة العامة أو انتهاك يخل بالأمن، ويؤثر على سير العملية بالشكل الأمثل، فدور اللجنة دعم ومساندة أي خطوة إيجابية في ملف الرياضة المصرية، كما أن اللجنة لديها ثقة كبيرة في مؤسسات الدولة وقدرتها على التنظيم، مع ضمان تنفيذ جميع إجراءات الأمان والسلامة للجميع.

وأعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة، في وقت سابق الموافقة على حضور 1000 مشجع لكل فريق، ليكون عدد الجماهير في الملعب 2000 مشجع، كخطوة مبدأية لعودة الجماهير للملاعب من جديد، وسط إجراءات احترازية مشددة.