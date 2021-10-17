مجلس الوزراء: سنحصل على 70 مليون جرعة لقاح ضد كورونا نهاية أكتوبر

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اقترحت توفير نقاط ثابتة داخل محطات مترو الأنفاق، ومحطات اتوبيسات النقل العام والقطارات، لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، مضيفًا أن هناك عدد كاف من الجرعات، وهو ما دفعنا إلى اتخاذ بعض القرارات مثل ربط تلقي الخدمات الحكومية بتلقي اللقاح، مشيرًا إلى أن عدد الجرعات التي تحصل عليها مصر نهاية شهر أكتوبر ستبلغ 70 مليون جرعة، جرى استخدام 31 مليون جرعة.

70 مليون جرعة تحصل عليها مصر بنهاية أكتوبر

وأضاف «سعد» خلال تصريحات تلفزيونية، أنه بالتعاون مع الجهات والمنظمات الأممية المختلفة وفي مقدمتها «يونيسف» جرى إمداد مصر بالثلاجات المخصصة لحفظ لقاحات فيروس، لأنه يحتاج إلى درجة تبريد كبيرة جدا، وبالتالي لا يوجد أي مشاكل لوجستية بخصوص هذه اللقاحات.

الحضور الجماهيري مشروط بتلقي اللقاحات

وأشار «سعد» إلى أن الحضور الجماهيري في مباريات الموسم الجديد سيكون مشروطًا بالحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا على الأقل:« يجرى تطوير هذه التجربة إما بتحسينها، أو بإضافة المزيد من الشروط، وأن نتخذ الإجراء الذي ينتظره الجميع بزيادة الأعداد».

وأشار إلى أن السائح القادم يستطيع أن يقدم شهادة تحتوي على QR CODE تثبت أنه حصل على جرعتين من اللقاح، أو إذا لم يكن لديه هذه الشهادة يمكنه تقديم شهادة PR حديثة، وهما الطريقتان المسموح بهما لدخول مصر من جميع المنافذ، مؤكدًا أن نسبة الوفاة تتراجع بشكل كبير جدًا بين الحاصلين على اللقاح، مقارنة بمن لم يحصلوا عليه، مشددًا على أن المحافظات التي يقبل أهلها على تلقي اللقاحات، هي المحافظات التي تتمتع بوضع صحي أفضل حاليًا.