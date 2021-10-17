نادر سعد: يمكن للطالب أن يسجل ويحصل على اللقاح داخل الجامعة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اتخذت قرارا هاما جدًا، موضحًا أنه لن يسمح بعد 1 نوفمبر لأي منتسب للجامعات بدخول الحرم الجامعي دون الحصول على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، وإذا لم يتم تقديم شهادة تفيد بحصوله على الجرعة يمكن للجامعات أن تطلب تقديم شهادة PCR حديثة في الأسبوع، وهناك جامعات قد تطلب شهادتين في نفس الأسبوع.

وأضاف «سعد» خلال تصريحات تلفزيونية، أن تسجيل طلاب الجامعات طلبات الحصول على جرعات كورونا ستتم عن طريق الجامعات التابعين لها وليس عن طريق موقع وزارة الصحة، وذلك اعتبارا من غد، الاثنين.

نقاط تسجيل كثيرة للجامعات

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «هناك نقاط كثيرة بالجامعات، ويستطيع الطالب أن يسجل ويحصل على لقاحات داخل الجامعات، اما أي مواطن أخر فيمكنه التسجيل على موقع وزارة الصحة».

وأشار، إلى أنه بداية من 15 نوفمبر لن يتم السماح لأي موظف حكومة بالدخول إلى جهة عمله ما لم يكن حاصلا على لقاح كورونا: «كنا نستهدف 3.4 مليون موظف، ولم يتبقَ منهم إلا 123 ألف موظف لم يحصلوا على اللقاحات».

ولفت إلى أن المحافظات التي يقبل سكانها على اللقاحات بشكل أكبر هي المحافظات التي تتمتع بوضع صحي أفضل حاليا، لذلك فإن المحافظات السياحية والساحلية مثل أسوان والأقصر والبحر الأحمر وضعها الوبائي جيد جدا، بسبب تطبيق إلزامية التلقيح على العاملين في القطاع السياحي.