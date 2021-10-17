6 اتفاقيات بين مصر ودول أوروبية على مائدة البرلمان غدا

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة، غدا، 6 اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الدول.

وتأتي الاتفاقيات التي يناقشها البرلمان غدا كالتالي:

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

اتفاق فرص المرأة في الأعمال التجارية الزراعية

2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، والصناعة، والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

اتفاق التعاون الفني بين مصر وألمانيا الاتحادية

3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا

4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

اتفاق تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر

5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

6- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.