أخبار الإسكندرية.. تحرش بتلميذة ابتدائي وتعدي زوج على زوجته وأمطار

شهدت محافظة الإسكندرية، عدة أحداث مهمة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها محاولة التحرش من قبل عامل في مدرسة بمنطقة العجمي بتلميذة في الصف السادس الابتدائي، وتعرض زوجة لعنف زوجي على يد زوجها أمام ابنتها الصغيرة بسبب الخلافات على الطلاق، وتساقط الأمطار الخفيفة.

التحرش بطالبة في مدرسة ابتدائي بالإسكندرية

ووضعت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، واقعة محاولة التحرش بتلميذة في الصف السادس الابتدائي بمدرسة زيد بن حارثة أمام نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، حيث قررت النيابة حبس عامل في مدرسة زيد بن حارثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على إثر اتهامه بمحاولة هتك عرض طالبة أثناء اليوم الدراسي، في الأسبوع الثاني للدراسة.

كما قررت عرض الطالبة على الطب الشرعي، مع استدعاء مدير ومسؤولي المدرسة من أجل السماع لأقوالهم حول الواقعة، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة التى أثارت الجدل بين أولياء الأمور إضافة إلى قيام التربية والتعليم برفع مذكرة لإيقاف العامل عن العمل.

حريق في ميكروباص غرب الإسكندرية

فيما نشب حريق هائل في سيارة أجرة «ميكروباص»، أمام منطقة المتراس، بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو وفيات، خاصة أن السيارة كانت بلا ركاب أو سائق، حيث نشبت النيران بها فجأة أثناء وقوفها في الشارع، الأمر الذي أثار ذعر المارة.

أمطار خفيفة على الإسكندرية

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة، اليوم الأحد، على الرغم من الموجة الحارة التي شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية، لتكسر تلك الأمطار التي هطلت على مناطق شرق.

اعتداء زوج على زوجته أمام ابنته

تعرضت الزوجة أمنية إسماعيل، في حي شرق الإسكندرية، إلى الاعتداء من قبل زوجها أمام ابنتها الصغيرة وذلك نتيجة نشوف خلافات زوجية مع زوجها، وتم اللجوء فيها إلى القضاء، إلا أن الزوج رفض الطلاق دون التنازل على كافة المستحقات المالية للزوجة، وقام بالتعدي عليها في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

انبعاث رائحة غاز في شرق الإسكندرية

كان أهالي مناطق حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، تفاجئوا الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، برائحة غاز منتشرة داخل العقارات بشكل كبير، ما أثار القلق، وترتب عليه إغلاق جميع المحابس الخاصة بالغاز والخوف من استعماله، إلا أن الحي أكد أنه لا داعٍ للقلق وأنها ملء المحطات بالغاز.