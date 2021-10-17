السيطرة على حريق ميكروباص بمنطقة المتراس في الإسكندرية

اندلع حريق هائل في سيارة أجرة «ميكروباص»، منذ قليل، وذلك أمام منطقة المتراس، بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو وفيات، خاصة أن السيارة كانت بلا ركاب أو سائق، حيث نشبت النيران بها فجأة أثناء وقوفها في الشارع، الأمر الذي أثار ذعر المارة.

حريق في سيارة ميكروباص غرب الإسكندرية

وحاول عدد من قادة سيارات الأجرة، المساعدة في السيطرة على النيران، وذلك قبل حضور قوات الحماية المدنية، حيث تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده دون وقوع أي إصابات أو وفيات بشرية.

حريق في ميكروباص غرب الإسكندرية

تلقت شرطة النجدة في الإسكندرية، بلاغا من قبل المارة في منطقة القباري غرب المدينة، باندلاع حريق داخل سيارة ميكروباص أثناء وجودها في الشارع حيث تفاجأ المواطنون باندلاع النيران فجأة في السيارة أثناء اصطفافها في الشارع.

وأكد السيد حسن، أحد شهود العيان في منطقة القباري، أن المارة تفاجأوا باندلاع النيران فجأة في السيارة، وعلى الفور أبلغوا قوات الأمن وقوات الحماية المدنية في الإسكندرية من أجل السيطرة على الحريق.

وأوضح أحد شهود العيان، أن الأهالي فرت وهربت من الموقع بعد محاولة إطفاء الحريق قبل وصول الإسعاف بطفاية الحريق، وإبعاد الأطفال الصغار والمارة والنساء، لافتا إلى أن الصوت ومنظر الحريق هو الذي أفزع المواطنين في الشارع.