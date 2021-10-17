3 قرارات عاجلة من نيابة الإسكندرية في واقعة تحرش عامل مدرسة بتلميذة

قررت نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، حبس عامل في مدرسة زيد بن حارثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على إثر اتهامه بمحاولة هتك عرض طالبة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة زيد بن حارثة التابعة لإدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية، أثناء اليوم الدراسي، في الأسبوع الثاني للدراسة.

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كما طالبت النيابة عرض الطالبة على الطب الشرعي، مع استدعاء مدير ومسؤولي المدرسة من أجل السماع لأقوالهم حول الواقعة، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

العامل حاول تجريدها من ملابسها في الكانتين

كان قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية، تلقي بلاغًا من قبل مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، عن وجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة في الصف السادس الابتدائي داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وفي الأسبوع الثاني من الدراسة.

وعند انتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ تبين من الفحص اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 عاما، المدعو «عماد.خ.م.ع»، 59 عامًا، عامل «فراش» بالمدرسة المشار إليها بالاعتداء عليها وملامسة جسدها.

وقالت الطفلة أثناء سؤالها في محضر الشرطة حول ما حدث أكدت أن العامل المذكور استدرجها إلى مقصف المدرسة «الكانتين» وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مديرية التربية والتعليم توقف العامل عن العمل

وأكدت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن الواقعة قيد جهات التحقيق حيث أبلغت المدرسة قوات الأمن وجرى رفع مذكرة من قبل بإيقاف العامل عن العمل لحين انتهاء التحقيق حول الواقعة.