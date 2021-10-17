القصة الكاملة لـ تحرش عامل بطالبة 6 ابتدائي في الإسكندرية

باشرت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة اتهام عامل «فراش» بمدرسة زيد بن حارثة بمنطقة العجمي بهتك عرض تلميذة بالصف السادس الابتدائي أثناء اليوم الدراسي.

عامل يتحرش بطالبة ابتدائي في الإسكندرية

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد وجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة داخل المدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

حقيقة تحرش عامل بطالبة ابتدائي في الإسكندرية

تبين من فحص رجال المباحث، اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 عاما، المدعو «عماد.خ.م.ع» يبلغ عمره 59 عامًا، ويعمل «فراشًا» عامل بالمدرسة المشار إليها بالبلاغ، بالاعتداء عليها وملامسة جسدها. ووفقا لأقوال الطفلة بالمحضر، استدرج العامل المذكور التلميذة إلى مقصف المدرسة «الكانتين»، محاولًا تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

«تعليم الإسكندرية» تنفي الواقعة

نفت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات الإسكندرية على موقع «فيس بوك»، حول ما تم ذكر عن اعتداء عامل على طالبة في مدرسة زيد بن حارثة التابعة لإدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية، مؤكدة أن ما نُشر لا أساس له من الصحة، وغير أخلاقي، وأن كل ما حدث هو محاولة تحرش غير مكتملة، وتم إلقاء القبض على العامل في يومها وإحالته إلى جهات التحقيق والنيابة العامة.

وكيل تعليم الإسكندرية لـ«الوطن»: تم التعامل مع الواقعة بحساسية

قالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية برئاسة دكتور محمد سعد أعدت مذكرة حول الواقعة، وتم رفعها إلى وزارة التربية والتعليم من أجل إيقاف المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أمام جهات التحقيق والنيابة.

وأضافت «فتحي»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الإدارة التعليمية تواصلت سريعا مع المديرية وتم إحالته إلى التحقيق والقبض عليه سريعاً، لافته إلى أن المسائلة تم التعامل معها بحساسية، وتم القبض على المتهم وإحالته للتحقيق وتهدئة الأمور داخل المدرسة خاصة وأنها في منطقة شعبية حفاظًا على الطالبة الصغيرة.

وكان عدد من أولياء الأمور بمدرسة زيد بن حارثة التابعة لإدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية، تداولوا أخبارًا حول اعتداء عامل على طالبة دون وضوح أي تفاصيل وهو ما نفته مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.