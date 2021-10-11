مغاوري: الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي يوجد في منطقة الفرص

قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بمعرض إكسبو دبي 2020، إن الجهاز يعمل منذ عامين على ملف مشاركته في المعرض الدولي الإماراتي إكسبو 2020، حتى يظهر في أبهي حله له، «أحنا مش دولة عادية أحنا دولة عملت التاريخ وحضارة، وشاركنا لأننا دولة عملت التاريخ».

مغاوري: مصر في المستقبل هتبقي فيها رفاهية كبرى

وأضاف «مغاوري»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، الأحد، أن المعرض كان به الكثير من الأجنحة الكبرى والعملاقة، وتنقسم لـ«منطقة الفرص، الاستدامة، الحركة»، وحرصت مصر على استغلال منطقة الفرص من أجل الترويج الأكبر للمشاريع المصرية، «قولنا إن مصر في المستقبل هتبقي فيها رفاهية كبرى، والمبنى كان هدية من الإمارات، وعملنا ليه هوية مصرية، وحطينا اللغة الهيروغليفي واستعنا بآلهة الحكمة والعدل عند قدماء المصريين».

مغاوري: السائح أول ما يدخل بيكون في جناح نور بيتشرح ليه مستقبل مصر

وأوضح أن الجناح المصري يتوافد عليه الآلاف من الزائرين بشكل دائم ويومي، وذلك بعد إنشاء منظومة متكاملة من الترويج للفرص الاستثمارية لمصر في المعرض العالمي، «السائح أول ما يدخل بيكون في جناح نور بيتشرح ليه مستقبل مصر، وفكرنا في كل الإنجازات التي تبرز تواصل الحضارة المصرية مع المستقبل».

وأكد أن المعرض فيه عرض لكل المدن الجديدة التي تنشئها القيادة السياسية منذ فترة، وهي التي تعبر عن مصر المستقبل وصولا لعام 2030، لافتا إلى أنه وفي الدور الثاني من المعرض يتم الترويج لقوة مصر الناعمة والمبادرات التنموية التي حدثت في مصر، ويتفاعل معها السائح من خلال شاشات تفاعلية، «بنقولهم تعالوا عيشوا وادرسوا واستمتعوا واستثمروا في مصر».

وتابع: «بنقعد السائح في آلة زمن ترجعه لـ335 عاما قبل الميلاد، وصولا لـ2021 و2030 و2070، ومدة الرحلة 3 دقائق، وفيه ناس بتسقف بعد ما تخلص الـ3 دقائق دي، والأقبال على الجناح المصري في إكسبو 2020 كبير جدا ومن مختلف الجنسيات، ومصر عندها طموح في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخدنا رمزنا سنبلة القمح».

واختتم: «الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومصر للطيران ووزارة السياحة عملوا معانا شغل كبير وكتير الفترة اللي فاتت، وهي منظومة متكاملة وبشكرهم كلهم على ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين».