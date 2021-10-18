وزير الدفاع الأمريكي: سندعم جورجيا عسكريا

ذكرت الولايات المتحدة، أنّ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيؤكد خلال زيارته إلى أوكرانيا وجورجيا، أنّ أبواب حلف شمال الأطلسي «ناتو» مفتوحة أمام البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح أوستن، خلال زيارته إلى جورجيا اليوم الإثنين، أنّ بلاده ستعمل على دعم جورجيا في المجال العسكري من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية، مؤكدا عبر حسابه على «تويتر»، أنّ واشنطن ملتزمة بمساعدة جورجيا على تقوية دفاعاتها وتعزيز التعاون في إطار التكامل الأوروأطلسي.

أوستن سيبحث خلال زيارته إلى أوكرانيا وجورجيا آفاق عضوية البلدين في «ناتو»

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ذكرت في وقت سابق، أنّ أوستن سيبحث خلال زيارته إلى أوكرانيا وجورجيا آفاق عضوية البلدين في «ناتو».

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الأمريكي، رومانيا أيضا، وسيناقش الوضع في البحر الأسود خلال جولته مع قادة الدول الثلاث، فيما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أنّ الدول الثلاث على حدود البحر الأسود، لذلك سوف يتحدث أوستن مع قادتها حول الأمن وسيسعى إلى تعزيز التعاون بين هذه الدول. ومن المقرر أن يلتقي الوزير الأمريكي، بـ جنود بلاده المتمركزين في هذه الدول.

بدورها، أعلنت السعودية أمس الأحد، عن مناورة بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة، في أسطولها الغربي، تستمر 10 أيام، بهدف ضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أمس الأحد، أنّ مناورة التمرين البحري الثنائي المدافع الأزرق - 21، انطلقت بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الأمريكية في الأسطول الغربي.

وتشمل المناورات، الإسهام في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية، لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

كما انطلقت أمس الأحد في قاعدة الظفرة الجوية بـ الإمارات مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 بمشاركة القوات الجوية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذكرت وكالة «واس» السعودية، أنّ القوات الجوية السعودية تشارك بمنظومة طائرات «ف 15 إس إي».

واشنطن وبروكسل تتفقان على العمل لضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ضرورة عودة إيران لمحادثات فيينا النووية، واتفق المسؤولان على العمل معا لضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.