نظر استئناف طبيب «اسجد لكلبي» على حكم حبسه بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، الاستئناف المقدم من الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اسجد لكلبي» الذي يواجه فيها تهمة التنمر على الممرض عادل سالم بمساعدة آخرين، باستخدام «عصا خشبية»، ويأمرونه بالسجود لكلب، وذلك بعد صدور حكم ضده واثنين آخرين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

الاتهامات الموجهة لطبيب واقعة اسجد لكلبي

وجاء في أمر الإحالة أنه «بعد الاطلاع على أوراق القضية رقم 2562 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية، ضد المتهمين عمرو خيري محمود عبدالعزيز، معتز مسعد جمال الدين، وعمرو محمد رفعت، أنهم في غضون الفترة من شهر مارس لعام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، المتهمين جميعا احتجزوا المجني عليه عادل سالم سلامة سالم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم، وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته وحالوا بينه وبين مغادرته على النحو المبين بالتحقيقات».

استخدام سلطة ضد الممرض

وأضاف أمر الإحالة «أن المتهمين أيضا تنمروا على المجني عليه سالف الذكر بالقوة واستعرضوا القوة قبله، مستغلين حالة الضعف المتوافرة لديه كونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه، باسطين جراء تلك السلطة سيطرتهم تجاهه مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السخرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات».

التعدي على القيم والمبادئ الأسرية

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين تعدوا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن أقدموا على تصوير مقطع مرئي للمجني عليه دون رضاه حال تعديهم عليه بألفاظ تنطوي على سخرية منه وحط من شأنه تضمنت إصدار أمرهم للمجني عليه بالسجود لحيوان على نحو يمثل إخلالا وتعديا على قيم ومبادئ المجتمع الراسخة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، بالإضافة لاستخدامهم حسابات إلكترونية خاصة على الشبكات المعلوماتية هادفين من جرائها إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن حيازتهم سلاح أبيض «عصا خشبية» بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية".

خدش شرف المجني عليه

كما أشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول سبّ المجني عليه عادل سالم سلامة بأن وجهه إليه الألفاظ والعبارات المنطوية، على خدش وشرف لاعتباره على الوجه الوارد ذكره بالتحقيقات.