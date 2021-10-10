محامي ممرض «اسجد لكلبي»: وقفوه عن العمل وليس لديه مصدر رزق

قال وليد السروجي، محامي الممرض ضحية واقعة «السجود للكلب»، إن الحكم الذي صدر في حق المتهمين في الواقعة، كان في خمسة اتهامات، إذ إن القضاء أدان المتهمين في ثلاثة اتهامات، وهي الاحتجاز والترهيب بالسلاح الأبيض والتنمر، وصدر بحقهم حكم بالسجن سنتين، بجانب الغرامة 100 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه، بينما تم تبرئة المتهمين من تهم الاعتداء على القيم الأسرية والنشر.

القضاء أصدر حكما بالغرامة 100 ألف جنيه

وأضاف «السروجي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه طلب من النيابة الاستئناف على جميع التهم، كما تم توجيه المتهمين إلى دار تنفيذ الأحكام، كما أن القضاء أصدر حكما بالغرامة 100 ألف جنيه وهي غرامة ولن يحصل عليها الضحية، موضحا أن «عم عادل» الممرض ضحية الواقعة لم يتمكن من العودة إلى عمله بالمستشفى، «موكلي طلب العودة إلى عمله وطلبوا منه تقديم طلب وهو يواجه صعوبات في العودة إلى عمله».

لن نتمكن من مقاضاة المستشفى قبل أن تنتهي القضية

وتابع محامي الممرض ضحية واقعة «السجود للكلب»: «لن نتمكن من مقاضاة المستشفى قبل أن تنتهي القضية، موكلي واجه الكثير من السخافات والبعض قال له إنه أخطأ لأنه كبر الموضوع بهذا الشكل، رغم أنه لم يتسبب في أي مشكلة»، مؤكدًا أن هناك 3 متهمين، اثنان منهم أطباء، والآخر موظف إداري، كما أن الممرض حضر معه اليوم ما يقرب من 10 محامين، مشيرا إلى أنهم طالبوا بتعويض مادي مليون جنيه نظير الأضرار التي وقعت على المجني عليه.

المجني عليه تأذى نفسياً وهو رايح للمحكمة

وأكد المحامي، أن موكلة توقف عن العمل، وليس له مصدر رزق الآن بالإضافة إلى الضرر النفسي الذي لحق به وبأولاده، «الممرض لم يطالب بتعويض مادي، المجني عليه مش هياخد ولا جنيه، والفلوس اللي بنقولها ديه هي مجرد مبلغ نضعه أمام المحكمة عشان يبقى لينا الحق أننا نترافع، المجني عليه متأذي نفسياً وهو رايح للمحكمة انهاردة، عشان شايف صحابه التلاتة محبوسين في القفص، وأن ديه مشكلة كبيرة أنه هيواجههم وهما أصدقائه من زمن، بكى لما شاف المتهمين في القفص».