الخطيب: ممرض اسجد لكلبي استرد كرامته بفضل القضاء العادل والسريع

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، بسرعة الحكم على الطبيب صاحب واقعة فيديو «اسجد لكلبي» والفريق التابع له، مضيفًا «لدينا قضاء عادل وناجز وسريع، القضاء بمصر مؤسسة عملاقة وتاريخية وتدرك قيمة ما تفعله، خصوصًا مع وجود النائب العام الحالي الذي يتابع ويوجه بتسريع إجراءات التقاضي، بل لديه وحدة بمكتبه تتحرك فورًا تجاه القضايا خاصة المجتمعية، مثلما حدث في واقعة فتاة المول، وقبلها واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي».

القضاء المصري مؤسسة عملاقة وتاريخية تدرك قيمة ما تفعله

وبشأن أزمة التحرش، أوضح «الخطيب»، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، على أنَّ المجتمع المصري لم يكن يمتلك وعيًا كافيًا تجاه هذه القضية، وسابقًا كانت الفتيات تخشى اتخاذ أي إجراء قانوني حال تعرضهنّ للتحرش، لكن الآن الأمر اختلف تمامًا، وباتت أي فتاة تبحث عن حقها القانوني، وهو ما تسبب في ردع المتحرشين وحصار الظاهرة وانخفاض جرائم التحرش نظرًا لارتفاع الوعي بهذه القضية.

الوعي وراء انخفاض ظاهرة التحرش

وأثنى رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، على النائب العام الحالي، واصفًا إياه بـ«المتحرك والمنجز والنشيط والمتقدم»، مبينًا أنَّ الإنجازات الكبيرة في النيابة العامة فضلها يعود له، كونه يحقق استراتيجية الدولة الكبرى في التحول الرقمي على كل المستويات، مؤكّدًا أنَّ التحول الرقمي بالنيابة العامة سيعمل على سرعة إنجاز وتسهيل تعامل المواطنين مع المؤسسة القضائية، خصوصًا أنَّ «سخط المواطن أو رضائه يبدأ من المصالح الصغيرة».