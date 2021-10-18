مسابقة لطلاب جامعة القاهرة تحت شعار «آفاق الاستدامة».. والجوائز نقدية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مسابقة طلابية تحت شعار «جامعة القاهرة وآفاق الاستدامة»، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للاستدامة؛ بهدف التوعية بالتنمية المستدامة وتعزيز مفاهيمها بين طلاب الجامعة.

الخشت: التوعية بالتنمية المستدامة وتعزيز مفاهيمها أبرز أهدافها

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنَّ مجالات المسابقة وموضوعاتها تستهدف نشر ثقافة الاستدامة بين المجتمع الجامعي، وتفاعل الطلاب بوعي مع واقعهم وقضاياهم المعاصرة لخلق جيل قادر على البناء والإبداع ويعي جيدًا التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر بشكل مستمر ودون انقطاع وصولا الى الأجيال القادمة.

الخشت: نعمل على خلق جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة

وأوضح الخشت، أنَّ المسابقة تتضمن مشاركة الطلاب في واحد من محاور الاستدامة وهي: «الاستدامة البيئية، وتوفير الطاقة والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، وتقليل البصمة الكربونية، وذلك من خلال فكرة مبتكرة تعرض لأحد محاور المسابقة بشكل واف، وبمراعاة استخدام شعارات الجامعة والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».

وأكّد الخشت، حرص الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات في مختلف الأنشطة الطلابية لخلق جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة، لافتًا إلى أنَّ الجامعة ليست مكانا لتلقي العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب والارتقاء بهم وتنمية مهاراتهم.

من جهته، قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنَّ الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة عليهم إرسال مشاركاتهم إلكترونيًا بحد أقصى يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 من خلال الرابط shorturl.at/pyARW، مشيرًا إلى أنَّ المشاركة يمكن أن تكون فردية أو ثنائية، منوهًا إلى أنَّه لن تقبل المشاركات بعد الموعد المحدد.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة، أنَّ الأعمال الفائزة ستمنح جوائز مالية في كل مجال حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في مسابقة صناعة الفيديو على جائزة قيمتها 2000 جنيه، والمركز الثاني 1500 جنيه، والمركز الثالث 1000 جنيه، وفي مجال تصميم البوستر يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 1500 جنيه، والمركز الثاني 750 جنيهًا، والمركز الثالث 500 جنيه، وأما في مجال الرسم فيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 1500 جنيه، والمركز الثاني 750 جنيهًا، والمركز الثالث 500 جنيه.

جدير بالذكر، أنَّ جامعة القاهرة أول جامعة مصرية حكومية تنشئ مكتبًا للاستدامة تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا لتصبح الجامعة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية، وقد وضعت الجامعة من خلال هذا المكتب خطة متكاملة للتوعية بمفاهيم التنمية المستدامة وتفعيل أهدافها.