ما هو نظام التعليم المدمج 2021 في جامعة القاهرة؟

أعلنت جامعة القاهرة اليوم، نتيجة الطلاب المقبولين بنظام التعليم المدمج 2021 لمختلف البرامج الدراسية والكليات التابعة لها، حيث جرى الكشف عن نتائج المقبولين، على أن يتم استكمال تقديم باقي الأوراق خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذا لقرارات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور عمداء الكليات المختلفة، حيث يعد التعليم المدمج نظام بديل للتعليم المفتوح، يمكن للطلاب الالتحاق به بعد سنوات من حصولهم على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من شهادات، ويُمنح الطلاب دبلوم مهني وبكالوريوس مهني، والدراسة به تكون عامين أو 4.

نظام التعليم المدمج 2021 يواكب متطلبات العصر الحديث

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ترأس الفترة الماضية اجتماع مجلس إدارة مركز نظام التعليم المدمج 2021، بحضور أعضاء مجلس المركز من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات المختلفة، ومدير المركز، ومستشار رئيس الجامعة لشؤون التعليم المدمج، حيث وجّه الخشت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التكنولوجية والتحتية للمركز، واستمرار الدراسة أون لاين عن بعد أو أوف لاين، والاندماج الكامل على المنصة التعليم للجامعة BlackBoard، مشيدًا بنجاح تجربة نظام التعليم المدمج 2021 والاختبارات الإلكترونية خلال جائحة كورونا.

انتهاء إعلان نتيجة نظام التعليم المدمج 2021 في جامعة القاهرة

وأكد الخشت، حرص جامعة القاهرة على التوسع في برامج نظام التعليم المدمج 2021 وإدخال برامج جديدة تستهدف تخصصات سوق العمل المختلفة وفق أحدث المعايير العالمية، خاصة في ظل الزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة الجامعية بنظام التعليم المدمج 2021 بما يتواكب مع متطلبات العصر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنّ التحول من نظام التعليم المفتوح القديم إلى نظام التعليم المدمج 2021 الحديث، من أفضل المسارات التعليمية المطبقة حديثا، والتي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، مضيفًا أنّ نظام التعليم المدمج 2021، يقوم على استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم والمتعددة في العملية التعليمية، سواء كانت أون لاين أو أوف لاين، ووجود مصادر التعلم المتعددة التي تجمع بين المصادر التكنولوجية و الورقية، ونوع التعلم سواء كانت فيه تزامنية أوغير تزامنية ويمكن التعلم فيه دون إنترنت.