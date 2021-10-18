وزير القوى العاملة يواصل حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص

يتفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، مصانع ومنشآت القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، للاطمئنان على سير العمل، وسلامة عقود العاملين وسلامة صحتهم، بما يتوافق مع معايير وأسانيد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، وبما يحقق الصالح العام والمستهدف من العمل الإنتاجية في ظل توافق تام بين الأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية، جهة ومنشأة العمل، وصاحب العمل والعامل.

جولات الوزير في إطار مبادرة «سلامتك تهمنا» للحد من إصابات وحوادث العمل

وتأتي الجولة في إطار الجولات الميدانية للوزير التي بدأها مطلع العام الجاري، في المحافظات وفي إطار مبادرة «سلامتك تهمنا» للحد من إصابات وحوادث العمل، والاطمئنان على الإجراءات الاحترازية بإحدى شركات إنتاج الزيوت حرصًا على سلامة العاملين.

حملات تفتيش لأعضاء الضبطية القضائية في المحافظات

يأتي ذلك أيضًا تزامنا مع جولات تفتيشية تقوم بها أعضاء لجان الضبطية القضائية، والتفتيش بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، للاطمئنان على سلامة وصحة العاملين بالمنشآت في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد قام بعده جولات تفقدية في شهر سبتمبر الماضي، اختتمها بجولة في محافظة سوهاج، حيث أعلن الوزير عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 633 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 136 فرصة عمل.

وأكد الوزير، أن المديرية فتشت عن 704 منشآت دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 23 محضرًا، وعمل 4 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 4 ندوات زيادة الإنتاج، و4 ندوات توعية بأضرار السموم البيضاء، و3 ندوات مفاوضة جماعية.