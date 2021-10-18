بدء صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من إعانات الحكومة للعاملين بالسياحة

بدأ صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، في صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من الإعانات الاستثنائية التي قررتها الحكومة لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، التي ضربت العالم فبراير من العام الماضي وادت إلى تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلًا عن توقف العديد من الأنشطة الأخرى كرحلات الحج والعمرة، حيث لم تقم أي شركة سياحية بتنظيم رحلة عمرة أو حج من ذلك التاريخ، علاوة على تراجع الدخل بصورة كبيرة لكافة العاملين بالسياحة.

تحويل الدفعتين عبر الحساب البنكي للعاملين

وكشف مصدر بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه تم بالفعل تحويل الدفعتين الثامنة والتاسعة للعاملين بالعديد من المنشآت السياحية على حساباتهم البنكية وسيتم خلال الأيام المقبلة تحويل باقي المبالغ للعمالة الأخرى.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإعانات الاستثنائية لصندوق القوى العاملة يستفيد منها أكثر من 300 ألف عامل من العاملين بأكثر من 2000 منشأة سياحية ما بين فندق وشركة سياحة ومطعم وبازار ومركز غوص، لافتًا إلى أن الاتحاد سينظر في إمكانية المطالبة بصرف دفعات أخرى من الصندوق خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا للظروف الاقتصادية للعاملين بالسياحة.

العاملون بالسياحة الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا

وأوضح المصدر، أن العاملين بالقطاع السياحي كانوا الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، حيث توقف عملهم بصورة شبه تامة نتيجة توقف العديد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر عن إرسال سائحيها نتيجة الخوف من السفر بشكل عام في بداية أزمة كورونا.

ولفت المصدر، إلى أن الإعانة الاستثنائية للعاملين بالقطاع السياحي تصرف، وفقًا للراتب الأساسي للعامل بالمنشأة خلال شهر ديسمبر من عام 2019، وتبدأ من 600 جنيه وتصل إلى 1575 جنيه.

وأشار المصدر، إلى أن أنه بعد صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من الإعانة الخاصة بالعاملين بالقطاع السياحي، تكون الدولة قد صرفت نحو مليار و600 مليون جنيه للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بداية من شهر أبريل من العام الماضي.