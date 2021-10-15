«المنشآت السياحية»: الأحد المقبل ندوة «أون لاين» عن الفاتورة الإلكترونية

قال أحمد الناظر، أمين عام غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وبالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ستعقد ندوات «أون لاين» بعنوان «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات التى ستعقد للتعريف بالمنظومة وآلية تطبيقها.

وأضاف «الناظر»، خلال الكتاب الدوري رقم (50 لسنة 2021)، والذى جاء تحت عنوان «هام وعاجل»، أن الندوة ستقام الساعة الثالثة يوم الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري، وسيتم إرسال الرابط الخاص لأعضاء الغرفة.

وأشار إلى أن تلك الندوة سيحاضر بها الدكتور السيد محمود صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب مصلحة الضرائب، ومحمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرف القناة.

أهداف ندوات التعريف بالفاتورة الإلكترونية

وفى نفس السياق، عقدت غرفة شركات السياحة ندوة تعريفية لأعضائها «أون لاين»، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وكشف مصدر بالغرفة، أن تلك الندوات تأتى فى إطار الإجراءات والخطوات المرحلية التي تتخذها وزارة المالية وبعض الهيئات التابعة لها مثل مصلحة الضرائب المصرية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية وفقا للمادتين (35 و37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن الغرض الرئيسى من تلك الندوات معرفة الشركات السياحية آلية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والإجابة عن أي تساؤلات أو استفسارات بشأن الفاتورة.

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع السياحى

وفى سياق آخر متصل، بدأت الغرف السياحية الـ 5، (غرفة شركات السياحة - غرفة المنشآت الفندقية - غرفة المنشآت والمطاعم السياحية - غرفة الغوص- غرفة السلع والعاديات السياحية)، فى تلقى طلبات استثناء أعضائها من الالتزام بدفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والمحدد بـ 2400 جنيه، والذى سيتم تطبيقه بداية من شهر يناير 2022 وذلك للمنشآت التى تضررت بسبب جائحة كورونا والتى تعرضت لخسائر، شريطة إثبات ذلك بمستندات رسمية، وستقدم الغرف تلك الطلبات لاتحاد الغرف السياحية الذى سيقدمه بدوره لوزارة التخطيط للنظر فى إمكانية استثناء تلك المنشآت من عدمه.