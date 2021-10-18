ندوات توعوية بقصر ثقافة الحامول حول ترشيد المياه

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بكفر الشيخ، ندوة توعوية بالتعاون مع مديرية الثقافة، بمقر قصر ثقافة الحامول في كفر الشيخ.

استعرضت الندوة توضيح الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية، وتم الدعوة خلال الندوة لضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعية وكافة المجاري المائية من التلوث وكافة أشكال التعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وشرب وغيرها في ضوء تنامي الزيادة السكانية اﻷمر الذي جعل نصيب الفرد للمياه يصل إلى ما دون خط الفقر المائي.

كما تم إلقاء الضوء علي أهمية المشروع القومي لتأهيل الترع فضلاً عن توجه الدولة نحو استخدام طرق الري الحديث لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، وحاضر في الندوة الدكتور محمد يوسف مدير غدارة التحرير الصحفي بالإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي.

حدوتة حول قابيل وهابيل لأطفال الزعفران

وفي سياق متصل، نظم بيت ثقافة الزعفران بالحامول ورشة حكي بعنوان «حدوته قابيل وهابيل»، ضمن أنشطة بيت ثقافة الزعفران وذلك للأطفال الصغار بهدف توعيتهم وتعريفهم بحكاية صراع الحق مع الباطل والسماحة مع العدوان، فضلا عن ورشة أخرى للتلوين لاستعراض مواهب الأطفال وتنميتها.

يأتي ذلك في إطار تنظيم مديرية الثقافة بكفر الشيخ، عدد من الندوات التوعوية بالقضايا المختلفة وتستهدف الكبار والصغار فضلا عن استهداف المزارعين لتوعيتهم باهمية ترشيد المياه .