"الرى": نستهدف ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن خطة الوزارة فى التحول لنظم الرى الحديث تستهدف ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين فى المقام الأول، مشيراً إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام ٣٫٧ مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال ٣ سنوات.

وأضاف الوزير خلال اجتماعه، أمس، مع المهندس عبداللطيف خالد، مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث، أن أجهزة الوزارة بدأت فى تنظيم العديد من المؤتمرات الموسعة بمختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والمحافظين حول تأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وقامت الوزارة بطرح عدد ١٥ عقداً بمحافظات «القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط» بإجمالى ٥٥٧ مسقى بأطوال ٤٦٢ كيلومتراً وتم تنفيذ ١١٫٢٨ كيلومتر وجارٍ التنفيذ فى باقى الأطوال.

يُذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات «الرى والزراعة والمالية» والبنك الأهلى والبنك الزراعى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث.