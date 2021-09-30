منظمات دولية تتفقد تبطين الترع والري الحديث بكفر الشيخ

استمع ممثلو منظمات دولية وأممية وعدد من الدول الأوروبية، خلال تفقدهم لزراعات للري الحديث، وتبطين الترع بمطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إلى عدد من المزارعين، وأعضاء الجمعيات الزراعية، وأعضاء رابطة المزارعين، عن مميزات الري الحديث، وأعمال التبطين.

المزارعون طالبوا باستغلال الطاقة الشمسية

وأشار المزارعون خلال حديثهم، إلى أن الري الحديث أدى لترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها وتقليل العمالة، وقلة استخدام السولار، والحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات كثيرة من مياه الري، بالإضافة إلى إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة إنتاجية الفدان ودخل المزارع، ورفع مستوى معيشته، نظرا لخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل العمالة، وترشيد استخدام المياه، وتقليل تكاليف المكافحة، واستدامة الموارد المائية، مطالبين بإقامة مشروع لاستغلال الطاقة الشمسية بدلا من الوقود، للقضاء على التلوث.

فوائد مشروع تبطين الترع

وأوضح المزارعون، أن تبطين الترع يحقق العديد من الفوائد، منها تقليل نسبة الملوحة التي تصل للأراضي الزراعية القريبة من البحر المتوسط، وضمان وصول مياه الري لنهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مؤكدين أن التبطين يحافظ على الترع وحماية الجسور، ويؤدي لرفع كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها، ووصولها لهم في الأوقات المطلوبة والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئي والصحي لهم.

أعضاء الوفد سعداء بلقاء المزارعين

عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بعد لقاء المزارعين، كما تفقدوا زراعات تم تحويلها من الري بالغمر للري بالتنقيط، على مساحة 1700 فدان المجاورة للطريق الدولي الساحلي، وتبطين ترعة سيدي يوسف بتكلفة 35 مليون جنيه، بطول 18 كم بزمام 8000 فدان والتي تم تأهيلها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، جاء ذلك برفقة الدكتور أسامة الظاهر، نائب وزير الموارد المائية والري، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وحضور محمد مكرم، معاون وزير الموارد المائية والرى، ووفد البنك الدولي، والمهندس أشرف محمدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.ومديري عموم الري بالمحافظة.

حرص أعضاء الوفد على تفقد أعمال حماية الشواطئ أمام قرية مسطروه بطول 7كم، عرض 20-25 كم، والذي بدأ إنشائه 2021 بتكلفة 38 مليون جنيه، بتمويل من الوزارة وصندوق المناخ الأخضر، لحماية قرية مسطروه والمناطق الواقعة في شمال الطريق الدولي، تمهيداً لاستخدامها فيما يتوافق مع مخططات التنمية للدولة.

زيارة لموقع شرق المدينة الصناعية

وزار أعضاء الوفد موقع شرق المدينة الصناعية بمطوبس بطول 5 كم، بارتفاع 3م، الذي بدأ إنشائه عام 2016 بتكلفة 20 مليون جنيه، بتمويل من مرفق البيئة العالمي، كما استمع أعضاء الفود لعرض عن عدد من الترع والزراعات بمحافظة كفر الشيخ وعدد من المحافظات، إضافة لما شهدته الشواطئ في العديد من المحافظات لحماية تلك الشواطئ من مياه البحر المتوسط.

وشارك في الزيارة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وسفارات «بريطانيا، ألمانيا، هولندا، الدانمارك، فنلندا»، ومنظمات البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الفاو، بنك التنمية الألماني، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج الأغذية العالمي، وكالة التنمية الفرنسي.