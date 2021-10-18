الإعلان الرسمي لفيلم «The Batman» يقترب من 18 مليون مشاهدة

نشرت الصفحة الرسمية لفيلم «The Batman» عبر حسابها على موقع التغريدات «تويتر» التريلر الرسمي الثاني الخاص بالفيلم، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر بداية عرضه في السينمات في مارس المقبل 2022.

المشاهد الأولية لفيلم The Batman

وظهر في التريلر الرسمي نجم العمل الفنان العالمي روبرت باتينسون وهو يرتدي البدلة الجديدة للشخصية الشهيرة «باتمان»، كما احتوى على العديد من مشاهد الأكشن.

وحقق التريلر نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية منذ طرحه، حيث اقترب من 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» خلال يومين فقط من عرضه، بالإضافة إلى تصدره قوائم البحث «جوجل».

فيلم The Batman يعاني من التوقف

عانى الفيلم من توقف التصوير لأكثر من مرة، إذ بدأ تصوير العمل في يناير 2020، ثم توقف في مارس من نفس العام بسبب انتشار فيروس كورونا لمدة 5 أشهر ونصف، وعاد فريق العمل لاستكمال التصوير مرة أخرى في سبتمبر، ولكنه توقف مرة أخرى لعدة أسابيع بعد إصابة بطل العمل باتينسون بالجائحة.

انتهاء تصوير The Batman

وانتهى مخرج العمل مات ريفز من تصوير مشاهد الفيلم في مارس الماضي 2021، ونشر عبر حسابه الرسمي على «تويتر» صورة من معدات التصوير، معلقًا: «اليوم الأخير»، كما أنه كشف في تصريح سابق أن الفيلم سيضم العديد من الأشرار لم يسبق للمشاهدين رؤيتهم من قبل.

أبطال فيلم The Batman

ويشارك في بطولة السلسلة الجديدة من «The Batman» بجوار روبرت باتينسون كلا من: زوي كرافيتز الذي يجسد دور كات وومان، وبول دانو، وآندي سيركيس وكولين فاريل وجيفري رايت، والفيلم من إخراج المخرج العالمي مات ريفز.