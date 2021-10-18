حورية فرغلي في عيد ميلادها الـ45: محدش كان بيسأل عني خلال مرضي

تحتفل اليوم الفنانة حورية فرغلي بعيد ميلادها الـ45 فهي من مواليد 18 أكتوبر عام 1976، وعانت فرغلي في حياتها من العديد من الأزمات خاصة خلال السنوات الماضية، حيث كانت تعاني من تشوه في الأنف، وأجرت العديد من العمليات الجراحية، فضلًا عن ابتعاد أصدقائها من الوسط الفني عنها خلال تلك الفترة.

تفاصيل مرض حورية فرغلي

وعن تفاصيل مرضها أوضحت حورية فرغلي خلال لقاء تليفزيوني سابق: «في البداية كان عندي مشاكل في شكل الأنف وبعدها مكنتش بقدر أتنفس، والأطباء قالوا لازم عمليات، فعملت حوالي 11 عملية، وكان كل عملية بتأثر سلبا على حاجة تانية».

وأضافت: «وبعدها أحد الدكاترة في مصر رشحلي دكتور أمريكي وقالي هيرجعلك أنفك زي الطبيعي، فكان عندي فيلا بعتها وسافرت وكنت فاكرة إن أول ما أشوف الدكتور هيقولي هتعملي عملية وتعدي أسبوعين وترجعي لكن لما روحت لقيت الموضوع أخطر من كده بكتير، قالي أنتِ محتاجة 4 عمليات وتفضلي في أمريكا 4 أشهر».

وأشارت «فرغلي» إلى أنها في تلك الفترة كانت غير قادرة على الشم أو التذوق، كما فقدت الثقة في نفسها، وظلت حبيسة غرفتها أكثر لعامين كاملين، ولم يكن المرض وحده ما أزعجها ولكن تجاهل أصدقائها من الوسط الفني كان الصدمة الأكبر لها، حيث قالت: «محدش كان بيسأل عني موبايلي كان بيفضل بالأسابيع محدش بيرن عليه».

فترة علاج حورية فرغلي

وأثناء فترة علاجها الأخيرة في أمريكا فوجئت حورية فرغلي بالكثير من الأخبار التي تتحدث عن وفاتها، ما أحزنها بشدة خاصة وأنها عاجزة عن الرد على تلك الشائعات، حتى قامت صديقتها الفنانة رانيا محمود ياسين بتكذيب تلك الشائعات.

نشاط فني لحورية فرغلي الفترة المقبلة

يذكر أن فرغلي تحضر حاليًا لأول مسلسل من بطولتها بعنوان «أيام وبنعشها»، وذلك بعد تجاوزها لتلك الأزمة الصحية، ويشارك في بطولته شيري عادل، محمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.