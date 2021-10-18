انطلاق مبادرة الكشف عن سوء التغذية والأنيميا والسمنة للطلاب في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزاره الصحة بكفر الشيخ، إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة والنحافة بين طلاب المدارس الإبتدائية والمعاهد الأزهرية بريف المحافظة.

وأكدت وكيل صحة كفر الشيخ في بيان لها، اليوم، أن المبادرة تستهدف 332862 طالبًا، حيث تم تخصيص 60 فريقًا من الإدارات الصحية للمرور دوريًا على المدارس وإجراء الفحوصات اللازمة من قياس نسبة الهيموجلوبين والطول والوزن وقياس كتلة الجسم ومن تثبت إيجابية نتائجه يتم متابعته وتحويله إلى عيادات التأمين الصحي وصرف العلاج بالمجان وتستمر المبادرة لمدة 60 يومًا.

المبادرة تستهدف الأطفال من الصف الأول حتى السادس الابتدائي

وقالت «سلام»، إن المبادرة تستهدف جميع الأطفال من الصف الأول حتى السادس الإابتدائي بجميع مدارس كفر الشيخ، مؤكدة ضرورة توعية طلاب المدارس عن طريق الإذاعة المدرسية، بأهداف المبادرة وأهمية الغذاء الصحي المتوازن وقيام الطلاب بإجراء أبحاث عن التغذية السليمة.

وأضافت أنه يجري سحب عينة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا لدى الطفل من عدمه، كما يجري الكشف عن السمنة من خلال قياس وزن وطول الطفل وكتلة الجسم والمقارنة إلى القياس في المعدلات الطبيعية لعمر الطفل على المنحنيات الخاصة بالنمو، وذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، كما شددت على أهمية مراعاة الدقة في سحب العينات ونتائج التحاليل، والتسجيل الدقيق للنتائج على التلاميذ، حتى يجرى معرفة من سيتم تحويلهم لمستشفيات التأمين الصحي.