الصحة تطلق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم 2021/2022

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2022\2021، في إطار حرص الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عنه، أنّ المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أنّ المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف مجاهد، أنّه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏وتابع مساعد وزيرة الصحة، أنّه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

2400 فريق طبي يعمل ضمن المبادرة

وأشار مجاهد، إلى زيادة الفرق الطبية التي تعمل ضمن المبادرة لتصبح 2400 فريق طبي، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، جرى تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، وعلى معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد مجاهد، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنّ المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقدّم فرق التواصل المجتمعي بالمحافظات التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن 106 للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.