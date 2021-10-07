تطهير مدارس كفر الشيخ استعدادا لاستقبال الطلاب

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، أعمال رش وتطهير وتعقيم اليوم الخميس، استعدادا لاستقبال الطلاب مطلع الأسبوع المقبل بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون رؤساء المدن وقيادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدراء الإدارات التعليمية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المركز والمدينة، والقيادات التعليمية بالمحافظة، بإجراء جولات ميدانية للمرور على المدارس، للتأكد من جاهزيتها ورصد المشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت، من أجل توفير كافة سبل الراحة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

وتابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، قبل انطلاق ماراثون العام الدارسي الجديد، أعمال الرش والتعقيم بكافة المدارس بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة، وسامح داود، مدير إدارة دسوق التعليمية، ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء ووحدة الملاريا بدسوق، واطمأن على جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، حرصا على سلامة الطلاب واستمرار العمل على رش وتطهير والتعقيم سوق ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.

تطهير مدارس بيلا وفوه

كما تابع المحاسب وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الرش والتطهير بالمدارس، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، و إعداد الجدول المدرسي، كما تمكن المحاسب عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، من غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، وتشميعها بالشمع الأحمر، وتابع أعمال تطهير وتعقيم المدارس.

وتفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، عددا من مدارس مدينة بيلا، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، مشدداً على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس، حرصًا على سلامة الطلاب وتوفير مناخ آمن للطلاب وظهور المدارس في أبهى صورة خلال العملية التعليمية، كما شدد على مراجعة أعمال الإنارة والسباكة ودورات المياه والنوافذ والفصول الدراسية وتكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتهذيبها داخل وخارج أسوار المدارس، بالتنسيق مع مديري المدارس، موجهاً برفع كافة الاشغالات حول أسوار المدارس ومنع الباعة الجائلين من الوقوف أمام الأبواب خلال اليوم الدراسي.