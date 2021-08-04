مبادرات «التقزم وسوء التغذية».. مصر ترعى أطفالها

«لازم نغذّى ولادنا، دول ولادنا ومستقبل مصر».. هكذا تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أهمية التغذية للأطفال خلال افتتاحه للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أمس الأول، موجهاً الحكومة بضرورة التحرك للتعامل مع أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى الأطفال، مطلقاً مبادرة للصحة الإنجابية لوقف انتقال الأمراض من الأم للأطفال. لم يكن اهتمام الرئيس بالطفل والمرأة هو الأول من نوعه، بل إنه حرص على إطلاق عدد من المبادرات الصحية الرئاسية التى حظيت فيها المرأة والطفل بنصيب الأسد، كجزء من استراتيجية بناء الإنسان، التى تبنتها الدولة للوصول لـ«مصر الجديدة»، فلم تتوقف المبادرات الرئاسية عند ١٠٠ مليون صحة، بل امتدت لمبادرات متخصصة للمرأة والطفل، لضمان خروج جيل جديد لا يعانى من أمراض مزمنة. وبدأت الحكومة فى وضع خطة عاجلة لتفعيل مبادرة الرئيس الخاصة بسوء تغذية الأطفال والصحة الإنجابية، وإعداد برنامج للكشف عن الراغبات فى الإنجاب، ووضع برنامج غذائى متكامل بالوجبة المدرسية، لمواجهة أمراض الطفولة.

بعد توجيهات رئاسية بالعمل على تطوير المبادرات الرئاسية القائمة وأبرزها السمنة والتقزم والأنيميا، وتسريع وتيرة إطلاق مبادرة التغذية المدرسية الجديدة والاهتمام بشكل مفصل بصحة المرأة والطفل، تجنباً للإصابة بالأمراض المزمنة التى تتعلق بالتقزم وغيرها، تستعد وزارة الصحة لإطلاق مبادرة الكشف عن حديثى الولادة خلال أيام وتستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضاً وراثياً، ووضع البرامج الغذائية العلاجية التى تحد من انتشار الأمراض الوراثية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة أمراض تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية، وهى: «فقر الدم والسكر والضغط وأمراض الدورة الدموية وهشاشة العظام وكذلك باقى مسمياتها، والسمنة وقصر القامة»، ونصحت أولياء الأمور بتفادى هذه الأمراض من خلال الاهتمام بالوجبات الصحية، التى تحتوى على الفواكه والخضراوات وغيرها من العناصر الغذائية التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى للجسم.

تقرير حكومى: متوسط السمنة بين طلاب المدارس بلغ 14% والأنيميا 33% والتقزم 5%

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن نتائج مبادرة الرئيس للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، وقالت فى تقرير رسمى حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه تم الكشف على 25 مليون طفل، وشمل مؤشرات الأمراض الثلاثة بين أطفال المدارس، وبلغ متوسط السمنة بين طلاب المدارس فى كافة أنحاء الجمهورية نحو 14%، والأنيميا 33% وهناك أماكن تجاوزت 50%، أما التقزم فجاء متوسطه نحو 5%.

وبيّنت الوزارة أن هناك أطفالاً يعانون من الأنيميا والسمنة معاً وهم فى حدود 4%، وهناك أطفال يعانون من الأنيميا والتقزم والسمنة معاً وهم نحو 0.5%، موضحة أن هذه النسب تترجم لعشرات الآلاف وقد تصل لملايين من الأطفال المعرضين للمعاناة الصحية والنفسية.

وتابعت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص جميع الطلاب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، وتستهدف المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وعن التقزم تمركزت ارتفاع نسب الإصابة بالتقزم فى محافظات الوجه القبلى والمحافظات الحدودية حيث سجلت محافظات «مرسى مطروح - أسوان - المنيا - الإسماعيلية - شمال سيناء - أسيوط - الفيوم - قنا - بنى سويف» أعلى نسب إصابات تقزم.

وقالت الوزارة إن الوجبات المدرسية تختلف من محافظة إلى محافظة ثانية حسب حالة الطلاب، وأوضحت الوزارة أن هناك محافظات بها نسبة الأنيميا أكثر من 50%، ومحافظات أخرى تكون نسبة الأنيميا أقل وبالتالى تكون الوجبات مختلفة، لافتة إلى التنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص الوجبات المدرسية وكذلك التنسيق فيما يخص السمنة والتقزم.

«الصحة» تستعد لإطلاق «الكشف على الراغبات فى الإنجاب وحديثى الولادة»

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة تستعد حالياً لإطلاق حملة رئاسية للراغبات فى الإنجاب، تهدف إلى تنظيم الإنجاب بطريقة صحية وسليمة، وأن يكون للأم الحق فى الحصول على أطفال أصحاء دون تشوهات. وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المبادرة ستعمل على توفير الكثير من نفقات الصحة، والكشف المبكر على الراغبات فى الإنجاب من أجل مدهن ببرنامج صحى تجنباً للإصابة بالأمراض المزمنة التى تتعلق بالتقزم وغيرها، وتكفل للمرأة الحق فى الإنجاب بطريقة صحية وسليمة. وأضاف المصدر أنه سيكون هناك عيادات ومراكز متخصصة على مستوى المحافظات يمكن للراغبات فى الإنجاب الذهاب إليها والاطلاع على جميع الأمور المتعلقة بالإنجاب وإجراء تحاليل مختلفة لتهيئة الأم لحمل صحى.

«حديثى الولادة» تستهدف 19 مرضاً وراثياً ووضع البرامج الغذائية العلاجية للحد منها

وتستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، خلال أيام، وتستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضاً وراثياً، ووضع البرامج الغذائية العلاجية التى تحد من انتشار الأمراض الوراثية، وفيما يتعلق بالتجهيزات للمبادرة، ذكرت الوزارة أنه جرى تجهيز 7 مراكز على مستوى الجمهورية لاستقبال جميع الحالات.

وقالت الوزارة إن المبادرة تقوم على إجراء المسح الطبى لحديثى الولادة فى كل مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك المستشفيات الجامعية، والتعاون أيضاً مع مستشفيات القطاع الخاص، ويخضع الأطفال حديثو الولادة لهذا الكشف والمسح، وأوضحت الوزارة أن المسح عبارة عن عينة تؤخذ من كعب قدم الطفل لتحليلها، وحال كانت المسحة إيجابية يجرى اختبار تأكيدى، وحال ثبوت إيجابية العينة سيحال الطفل لتلقِّى العلاج المناسب فى المستشفيات التى جرى تحديدها.