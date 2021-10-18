مصرع «أزهري» دهسته سيارة نقل ثقيل في الدقهلية

لقي أزهري مصرعه في محافظة الدقهلية، بعدما دهسته سيارة نقل بمدخل طريق «المنصورة – طناح»، أسفل كوبري عثمان للسكة الحديد، حال عودته من عمله، ما تسبب في مصرعه ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ورود بلاغا بمصرع شيخ أزهري في الدقهلية

تلقى مأمور مركز شرطة المنصورة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب على طريق «المنصورة - طناح» ، أسفل كوبري عثمان للسكة الحديد.

انتقلت قيادات مركز المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشيخ سامي محمد رضا محمد أسماعيل، 32 سنة، حاصل على ليسانس أصول الدين جامعة الأزهر، ومقيم بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة.

تفاصيل مصرع الشيخ سامى

وتبين أن الشيخ سامي كان يستقل دراجة نارية تحمل لوحات معدنية، رقم «د ا. 9161» حال عودته من عمله، ودهسته سيارة نقل ثقيل تحمل لوحات معدنية رقم «د م ب 9896»، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي الجديد، تحت تصرف النيابة العامة، وورد تقرير مفتش الصحة وأفاد بأن الحادث نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

فيما تجمع أهالي قرية برق العز أمام مسجد عزبة زرد لأداء صلاة الجنازة على جثمان الشيخ وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي قريته.