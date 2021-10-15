توفي في شجار.. تفاصيل مصرع شاب في ظروف غامضة بالغردقة

تباشر الأجهزة الأمنية في مدينة الغردقة، تحقيقاتها، اليوم الجمعة، في واقعة مصرع صبي يبلغ من العمر 17 عاما أثناء مشاجرة مع شاب آخر بمنطقة شارع «شيري»، وانتقلت مباحث قسم شرطة أول الغردقة لمكان الواقعة وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة فأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإجراء تحريات حول الواقعة.

مصرع شاب في ظروف غامضة بالغردقة

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحرالأحمر، إخطارا من المقدم أسامة مهران مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة بمصرع شاب يدعي «ميلاد رفعت»، إثر شجار مع شاب اخر بشارع شيري جنوب الغردقة.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم اسلام عبد الحميد، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما وتوفي عقب الشجار مع شاب آخر وتم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفاد أحد شهود العيان أن مشاجرة نشبت بين الشاب المتوفي وشاب آخر في منطقة شارع شيري وعقب انتهاء الشجار سقط الشاب المتوفي على الأرض دون إصابات.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بأن جثة المتوفي لا توجد بها أي أصابات ظاهرية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة ومن المقرر أن تستدعي النيابة الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.