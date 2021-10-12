مصرع شاب وإصابة آخر أسفل عجلات «قطار الصعيد» في قنا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، منذ قليل، دهسا أسفل عجلات القطار، أثناء عبورهما مزلقان غير شرعي أمام منطقة النوافلة بمدينة قوص.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بمصرع محمد جميل سعيد، 35 سنة، وإصابة أحمد طاهر رجب، 18 سنة، دهسا أسفل عجلات القطار بمركز قوص، حيث تفاجآ به أثناء العبور.

جرى نقل الجثة والمصاب بواسطة مرفق إسعاف قنا إلى مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.