من ملكة جمال لعمليات التجميل.. تعرف على أهم محطات حياة حورية فرغلي

تحتفل اليوم الفنانة حورية فرغلي بعيد ميلادها، حيث ولدت في 18 أكتوبر 1976، في دولة الإمارات العربية الشقيقة، كما حصلت على الجنسية الإماراتية، ودرست إدارة الأعمال بإنجلترا، وخاضت مسيرة فنية طويلة، كانت مليئة بالعديد من المصاعب التي تغلبت عليها.

وفي السطور يستعرض «الوطن»، أبرز المحطات في حياة الفنانة حورية فرغلي.

حورية فرغلي تشارك في مسابقة ملكة الجمال

عُرفت حورية فرغلي، بجمالها الطبيعي، خاصةً بعد مشاركتها في مسابقة ملكة الجمال في عام 2002، واستطاعت الفوز باللقب، ولكن بعد حصولها عليه، تنازلت عنه لصديقتها، نور السمري.

فرغلي تفوز بعدة جوائز في الفروسية

اشتهرت حورية فرغلي بتعدد مواهبها واهتماماتها، فكانت تهوى الخيل، وعُرفت بـ بطلة الوطن العربي والإمارات في الفروسية، واستطاعت الحصول على العديد من الجوائز في هذا المجال.

قررت «فرغلي» بعد استكمال دراستها وعودتها من لندن، أن تفتح مركزاً للتجميل، خاصةً بعدما أصبح لها العديد من الزبائن، فكانت إحدى زبائنها هي مساعدة المخرج يوسف شاهين، والتي عرضت عليها دخول عالم الفن.

فرغلي تدخل عالم التمثيل والسبب يوسف شاهين

التقت فرغلي بالمخرج يوسف شاهين، الذي نصحها بدخول عالم التمثيل، فتجاوبت معه، لتكون أولى خطواتها الفنية في عام 2010، من خلال مشاركتها في فيلم «كلمني شكراً»، عن طريق تقديمها لشخصية «فجر»، من تأليف عمرو سعد.

وكانت أولى مشاركتها في عالم الدراما من خلال مسلسل «ساحرة الجنوب»، في عام 2015، حيث قامت بدور «روح»، من إخراج أكرم فريد، وتأليف سماح الحريري.

حياة حورية فرغلي الشخصية

وصرحت فرغلي، من خلال استضافتها في برنامج «أنا وأنا»، أنها ارتبطت بشاب في بداية مسيرتها الفنية، وتقدم لها، وتمت خطوبتهما، ولكن الزواج لم يكتمل بسبب تعرضه لحادث سير مؤسف أودى بحياته.

حورية فرغلي تتعرض لحادث يفقدها حاسة الشم

تعرضت لحادث أثناء ممارستها لركوب الخيل، جعلتها تدخل في متاهات لا حصر لها، خاصةً بسبب تحطم أنفها بالكامل، وفقدانها لحاسة الشم، كما أشارت أنها تعرضت للتنمر والانتقادات التي كان لها تأثير سلبي على نفسيتها، وكان نتيجة لذلك إجرائها لعدة عمليات حتى تتحسن من جديد، ويعود شكلها إلى طبيعته.

وكشفت فرغلي، عن تبنيها لطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجاء ذلك متزامناً مع عرض مسلسل «ليه لاء»، الذي كان يناقش قضايا التبني في المجتمع المصري.