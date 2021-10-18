مواعيد القطارات من القاهرة إلى مطروح.. التفاصيل

تختلف مواعيد القطارات في مطروح خلال موسم الخريف والشتاء عن المواعيد الصيفية، حيث يتم إلغاء بعض الرحلات التي تعمل على مدار موسم الصيف فقط، لتواكب الأعداد الغفيرة التي تزور مرسى مطروح منذ بداية منتصف شهر يونيو، وحتى منتصف شهر سبتمبر.

وتنشر «الوطن»، مواعيد القطارات، بعد انتهاء المصيف، وبدء موسم الخريف، ويبحث الكثير من المواطنين على محركات البحث بشبكة الإنترنت عن مواعيد رحلات السكة الحديد إلى مطروح.

مواعيد القطارات من مطروح إلى القاهرة

- قطار 939 / 940 القاهرة - مطروح السياحي، بعدد 10 عربات مكيفة طريق المناشى، ويقلع من القاهرة الساعة 5.45، ويصل مطروح الساعة 13.30.

- قطار 943 / 942 من مطروح للقاهرة بنفس التركيب طريق المناشى، ويعمل يوميا، ويقلع من القاهرة الساعة 1.51، ويصل مطروح الساعة 17.15.

- قطارات 1205 / 1206 و1209 / 1208، وهي القطارات التي تعمل طوال العام في جميع فصول السنة بمواعيد ثابتة لا تغيير فيها بنفس المواعيد القديمة.

أسعار تذاكر قطارات مطروح

وتختلف أسعار تذاكر قطارات مطروح بينها وبين القاهرة حسب الدرجة وهي كالتالي:-

- سعر التذكرة للدرجة الأولى مكيف 190 جنيها للتذاكر الكاملة، و95 جنيها نصف تذكرة.

- سعر التذكرة الدرجة الثانية 130 جنيها للتذكرة الكاملة، و80 جنيها لنصف تذكرة.

- سعر تذكرة القطارات المميزة 50 جنيها فقط دون أي زيادة أخرى.

وطورت هيئة السكة الحديد، القطارات التي تعمل على خط «القاهرة - مرسى مطروح»، من خلال الدفع بعربات محسنة تسمى «تحيا مصر»، ضمن سلسلة التطوير الشاملة التي تستهدف جميع القطارات على مستوى خطوط السكك الحديدة في الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية يطبقها وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير في جميع الخطوط لتقديم خدمات نقل ومواصلات متميزة وآمنة ومدعمة.