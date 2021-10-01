تعديل مواعيد قطارات خط «مطروح- الإسكندرية».. تبدأ من اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل مواعيد بعض القطارات بداية صباح اليوم الجمعة، وذلك على خط مرسى مطروح- الإسكندرية والعكس، «الوطن» تنشر المواعيد الكاملة الجديدة لهذه القطارات.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن ذلك يأتي في إطار التحديث المستمر على مختلف القطاعات داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحديدا قطاع الوحدات المتحركة، بالإضافة إلى العمل على راحة كل جمهور الركاب المسافرين عبر قطارات السكة الحديد.

بالتفاصيل.. تعديل مواعيد 3 قطارات على خط مرسى مطروح- الإسكندرية

ونشرت هيئة السكة الحديد المواعيد الجديدة للقطارات التي سيتم تعديل مواعيدها بداية من اليوم الجمعة، حيث أوضحت أن تغيير المواعيد سيستمر لمدة شهر بشكل تجريبي، وهي كالتالي:

- تعديل مواعيد القطارات أرقام 299، و657، و654 وفقا للجداول التالية.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سوف يتم أيضا تعديل تركيب القطار رقم 957 «سياحي» القاهرة- الزقازيق، وذلك بعدد 3 عربات «ثانية مكيف»، مع عدد 10 عربات «تحيا مصر» وبنفس جدوله الحالي، وذلك اعتبارًا من غدا السبت.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم أيضا بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 أكتوبر، تعديل تركيب القطار رقم 944 «سياحي» الزقازيق- القاهرة، وذلك بعدد 3 عربات «ثانية مكيفة»، مع عدد 10 عربات «تحيا مصر»، ومن خلال جدوله الحالي.

مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض رسوم على المتعلقات الشخصية للركاب

وفي سياق آخر، كانت قد انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية أنباء حول فرض رسوم على مختلف المتعلقات الشخصية لأي راكب للقطار بقيمة 150 جنيه، فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء بعد التواصل مع وزارة النقل، وأكد أنه لا صحة نهائيا حول فرض رسوم على مختلف المتعلقات الشخصية للركاب بالقطارات.