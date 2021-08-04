تطوير 8 قطارات بخط الإسكندرية -مطروح بالعربات المحسنة «تحيا مصر»

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، تغيير عربات 8 قطارات بخط الإسكندرية /محرم بك /مطروح، إلى عربات محسنة «تحيا مصر»، بنفس التركيب والمواعيد الحالية، اعتباراً من غد الخميس الموافق 5 أغسطس الجاري كالتالي:

1- قطار 300 ركاب محرم بك / مرسى مطروح.

2- قطار 299 ركاب مرسى مطروح / محرم بك.

واعتبارا من الجمعة 6 أغسطس، تعديل تركيب القطارات التالية في نفس مواعيدها وتركيبها الحالي:

1 - قطار 649 ركاب مرسى مطروح / محرم بك.

2 - قطار 656 ركاب محرم بك / الضبعة.

3 - قطار 657 ركاب مرسى مطروح / الضبعة.

4 - قطار 654 ركاب محرم بك / مرسى مطروح.

واعتبارا من السبت 7 أغسطس، تعديل تركيب القطارات التالية، وفي نفس مواعيدها وتركيبها الحالي:

1 - قطار 646 ركاب الضبعة / مرسى مطروح.

2 - قطار 647 ركاب الضبعة / محرم بك.

وأضافت الهيئة القومية للسكة الحديد، أنه سيجري قيام قطار مخصوص يوم الخميس 5 أغسطس، فقط بـ13 عربة من محطة القاهرة الساعة 9.15 صباحا إلى محطة مرسى مطروح، يصلها الساعة 18.00 مساء، ويقف بمحطات بنها، طنطا، دمنهور، محرم بك، العامرية، برج العرب، الحمام، العلمين، سيدي عبدالرحمن، الضبعة، جلال، راس الحكمة وجروالة، في إطار سعي الهيئة لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.