السكة الحديد تُعدل مواعيد 3 قطارات تلبية لرغبة أهالي مطروح

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد قيام بعض القطارات للمحافظات الأخرى تلبية مطالب أهالي محافظة مطروح، مشيرة إلى أنها تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحري، موضحة أنَّها تنفذ جميع الإجراءات الصارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد إنتهاء الرحلات، وتطهير المحطات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

وقالت السكة الحديد، في بيان، قبل قليل، إنَّه تقرر تعديل ميعاد قيام بعض القطارات، اعتبارًا من يوم 10 سبتمبر الجاري، تلبية لرغبة أهالي محافظة مطروح، وهي كالتالي:

1- تعديل قيام قطار 1209 سياحي مرسى مطروح/ القاهرة ليقوم الساعة 7:40 صباحًا بدلًا من الساعة 7:00.

2- تعديل قيام قطار 649 ركاب مرسى مطروح/ الإسكندرية ليقوم الساعة 6:05 صباحًا بدلًا من الساعة 8:20 صباحًا.

3- تعديل قيام قطار 646 ركاب الضبعة/ مرسى مطروح ليقوم الساعة 6:50 صباحًا بدلًا من الساعة 6:40 صباحًا.

ويتمّ مسير القطارات طبقًا للجداول المرفقة والهيئة لا تتوانى في تلبيه طلب المحافظات بما يتماشى مع احتياجات جمهورها.

وحذرت هيئة السكة الحديد، قائدي المركبات من المرور من المناطق الغير معده للعبور، لمنع حدوث أى حوادث للقطارات، من الممكن أن تعطل حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.