تفاصيل قرار استخدام جميع الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام»، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية إجراءات جديدة بتخفيف الاشتراطات الاحترازية المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يتضمن عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة عدا الأماكن المستثناة مع السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للحرم المكي والمسجد النبوي.

انفراجة للمسلمين وعشاق بيت الله الحرام ومسجد النبي

وجاء هذا القرار بمثابة انفراجة للمسلمين وعشاق بيت الله الحرام ومسجد النبي، وشمل قرار السعودية بحسب بيان وزارة الداخلية، السماح للحاصلين على اللقاح باستخدام الطاقة الاستيعابية بالكامل في الحرم المكي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة الحرم المكي.

ومن المقرر، استمرار استخدام تطبيق «اعتمرنا» او تطبيق «توكلنا» لأخذ مواعيد العمرة والصلاة، وعلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على القرار.

وأكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادها للعمل بكامل الطاقة التشغيلية مع الكفاءات والخبرات التي تمتلكها لتنفيذ تخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا واستقبال ضيوف الرحمن.

استمرار استخدام «اعتمرنا» «توكلنا» لمواعيد العمرة والصلاة

ومن جهته، قال أحمد عبدالصمد، مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر» إنَّ هذا الأمر من المشاهد التي أسعدت قلوب الكل، متابعًا «نشعر براحة وطمأنينة ونتمنى من لله أن يرفع عنا هذه الغمة وأن نزور بيت الله الحرام».