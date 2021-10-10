وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.. رابط التقديم

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن حاجتها لشغل وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، وهي وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقًا للموقع الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على النحو التالي:

وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

أشارت رئاسة شؤون المسجد الحرام، إلى أن موعد التقديم للوظائف يبدأ من اليوم، الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، وينتهي يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر من الشهر ذاته، على أن يتمكن الشخص من الدخول عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة من خلال ( هذا الرابط )

الشروط العامة للتقديم على الوظائف

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.

- الاستعداد للعمل في أي وقت.

- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

- أن يكون لائقا طبيًا.

- طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم في وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

- يكون التقديم إلكترونيًا عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة من هنـا.

- يتم الضغط على «التوظيف الموسمي بالمسجد الحرام»، أو «التوظيف الموسمي بالمسجد النبوي».

علمًا بأنه يشترط للقبول في العمل استكمال الطلبات المذكورة، وفي حال الترشح للعمل يشترط حضور الدورات التدريبية التي تعقد للمقبولين.

- يضغط المتقدم على «لقد قرأت الشروط وأوافق عليها».

- يتم إدخال رقم الهوية، ثم الضغط على «استكمال التسجيل».

- وبعد استكمال عملية التسجيل، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الدخول على الرابط المذكور أعلاه، ثم الضغط على «الاستعلام عن الطلب» وإدخال رقم الهوية.