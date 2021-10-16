تطبيق إلغاء التباعد والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام غدا

تبدأ المملكة العربية السعودية غدًا الأحد، تخفيف القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بإلغاء التباعد في المسجد الحرام، والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام كاملة، عقب التقدم التي أحرزته المملكة في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وانخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا، والذي انتشر عالميا منذ نهاية عام 2019، وبذلك تبدأ عودة الحياة الطبيعية فى السعودية.

السماح بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

ووفقًا لوزارة الداخلية السعودية، وافقت السلطات بالمملكة على عودة الحية لطبيعتها فى السعودية، وذلك بتخفيف قيود كورونا بدءًا من غد الأحد، والسماح بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، ماعدا الأماكن المستثناة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ويجرى إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما، والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت السلطات على تخفيف قيود كورونا للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، وذلك بإلغاء التباعد في المسجد الحرام، والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية كاملة في المسجد الحرام.

إلغاء التباعد في المسجد الحرام

كما يجرى إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

السديس: الحرمان الشريفان جاهزان لاستقبال المعتمرين والمصلين

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بالحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية وجميع الإجراءات الاحترازية.

وطالب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام قاصدي الحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات المعنية والعاملين بالحرمين الشريفين، بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال تأديتهم لمناسكهم، لتكون البيئة الصحية داخل الحرمين الشريفين آمنة للجميع.