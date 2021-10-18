التعليم تعلن موعد تسجيل امتحانات EST لطلبة الدبلومة الأمريكية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تسجيل امتحانات EST لطلبة الدبلومة الأمريكية المقررة في شهر ديسمبر المقبل، حتى الموعد النهائي 3 نوفمبر الساعة 1:00 ظهراً.

رابط تسجيل الامتحانات لطلبة الدبلومة الأمريكية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الدبلومة الأمريكية أن يسجلوا لامتحان من خلال الضغط هنــــــــــــا، حتى الموعد النهائي 3 نوفمبر الساعة 1:00 ظهراً.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، الذي يسمح بمسار جديد إلى الجامعات في مصر.

وزير التعليم: إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص في ديوان عام الوزارة

وقال الدكتور طارق شوقي، إن التعليم هو بوابة العبور الحقيقية إلى مستقبل أفضل، والدولة المصرية استثمرت في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم جديد عصري بمقاييس جودة عالمية؛ متاح لجميع أبناء الوطن بفرص متساوية؛ كي ينعم أبناؤنا الطلاب بمستقبل أفضل؛ وكي ينقلوا وطنهم مصر إلى مصاف الدول الكبرى.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولت أهمية قصوى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ حيث تم إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص في ديوان عام الوزارة إلى جانب 27 وحدة تكافؤ فرص موزعة في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية تتفرع إلى 288 وحدة في جميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى منسقي الوحدة بالمدارس في مختلف مراحل التعليم العام والفني وذوى القدرات الخاصة؛ وذلك تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والذي يُعنَى بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص.

شوقي : تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار عملت الوزارة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 من خلال الأنشطة الصيفية التي نفذتها وحدات تكافؤ الفرص بمختلف المديريات التعليمية، كما ساهمت الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية الخمسية للسكان 2020-2025 بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، فضلًا عن إعداد دليل تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص التعليمية من خلال التعاون مع برنامج الأغذية العالمي.