وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بالتنبية على الإدارات التعليمية، بمتابعة غياب طلاب الثانوية العامة 2021، وتسجيل حضور وغياب الطلاب بشكل إلزامي وليس اختياري، وتسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وفقًا للقواعد والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

متابعة غياب طلاب الثانوية العامة 2021.. وتحويل غير الملتزمين منازل

وشددت وزارة التربية والتعليم، على متابعة غياب طلاب الثانوية العامة 2021، مؤكدة أنه لن يسمح لطالب الثانوية العامة الذي لم يحقق حضور 85 % من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الغياب بدخول امتحانات الثانوية العامة كطالب منتظم، وسيكون عليه التقدم لاداء الامتحان كطالب يدرس بنظام المنازل خلال العام نفسه.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها تستهدف حضور الطلاب في المدارس بشكل منتظم وكامل، ليكون عام دراسي منتظم، مؤكدة أنه لن يتم تقسيم أيام الأسبوع بين الصفوف الدراسية.

جولات ومتابعات للتشديد على تسجيل الحضور والغياب يوميًا

ونوهت وزارة التعليم، بأن هناك متابعات وجولات مستمرة من قيادات التعليم والمديريات التعليمية والإدارات على المدارس، للتشديد على تسجيل الحضور والغياب يوميًا، للطلاب والمعلمين، والالتزام الحرفي بالخريطة الزمنية للمناهج، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ الخطة الوقائية لوزارة الصحة.

كما طالبت الوزارة، حصر المعلمين الذين لم يسجلوا للحصول على لقاح كورونا، والتأكّد من وجود غرف عزل وزائرات صحيات وأجهزة كشف حراري ونظافة القاعات الدراسية وتوفير وسائل التهوية المناسبة، والاطلاع على حلول مواجهة الكثافات لمنع التكدس، والالتزام بارتداء الكمامات.

وحذرت التعليم، من العقاب البدني أوالنفسي للطلاب، مطالبة بتطبيق لائحة انضباط، في حالة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري وتأكيد الثوابت الوطنية، ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله (السخرية، الاستهزاء، التمييز، العنف)، وذلك بين الطلاب وبعضهم لبعض، بالإضافة إلى ما يصدر من المعلمين تجاه الطلاب.