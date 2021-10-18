خطوات تقسيط مصروفات المدارس الحكومية 2021.. سداد نصف القيمة

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن خطوات تقسيط مصروفات المدارس الحكومية 2021 لجميع المراحل التعليمية، بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب بجميع المراحل التعليمية إلا بعد سداد المصروفات المدرسية.

خطوات تقسيط مصروفات المدارس الحكومية 2021

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتقسيط مصروفات المدارس الحكومية 2021، حيث يحق لجميع الفئات المقرر لها سداد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، واستلام باقي الكتب في الفصل الدراسي الثاني بعد سداد القسط الثاني من المصروفات.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا للمديريات التعليمية، بتقسيط مصروفات المدارس الحكومية 2021، وتفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، إضافة إلى ما ورد في المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021.

وقالت وزارة التعليم، إنّ المديريات التعليمية ستضبط «سيستم» المصروفات بمكاتب البريد، لقبول نصف القيمة المالية للمصروفات من أولياء الأمور، لافتا إلى أنّ مكاتب البريد ستقبل نصف المصروفات، ويستطيع أولياء الأمور سداد نصف المصروفات بمكاتب البريد، واستلام الكتب من المدارس فورا بعد دفع المصروفات.

خطوات الإعفاء من مصروفات المدارس الحكومية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات الإعفاء من مصروفات المدارس الحكومية للطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات وهي كالتالي :-

- التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن، وتسليمه إلى الاخصائى الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات «المصروفات».

- يقوم المسؤول المالي بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة، تتضمن بيانات الطلاب التي تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء.

- إرسال البيانات إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.