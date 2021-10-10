بشرى لأهل القرآن الكريم.. «الأوقاف» تعتمد 16 محفظا ومحفظة جدد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة اختبار 16 محفظًا ومحفظة متطوعين «المجموعة الثانية والعشرون» من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه 2507 محفظين، في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وزارة الأوقاف

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها على أنه جارٍ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم:

1- عبدالحكيم محمود أحمد الهندي، المنوفية.

2- عمر محمود حامد خضر، المنوفية.

3- رحاب سعيد عبدالعال عبدالله، المنوفية.

4- فاطمة السيد إبراهيم قريطم، المنوفية.

5- سلوى سليمان محمد الحريري، المنوفية.

6- هبة محمد رمضان عبدالعزيز، المنوفية.

7- جمال السيد على خضر، المنوفية.

8- صفية أحمد محمد حمامة، المنوفية.

محفظو القرآن

9- إسراء سامي أبو الفتوح خلاف، المنوفية.

10 - هيام حفني محمد عبدالحميد، المنوفية.

11- نجلاء محمد علي البشبيشي، المنوفية.

12- راوية عبدالله إبراهيم قابيل، المنوفية.

13- هاجر محمد عزب محمد، المنوفية.

14- أسماء محمد عزب محمد، المنوفية.

15- أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، المنوفية.

16- وليد عبد المنعم أحمد إبراهيم، المنوفية.