بدء حفل افتتاح مشروعات إسكان بديل لمناطق غير آمنة بآيات القرآن الكريم

بدأ حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن لمجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة في الجيزة، بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ شريف السيد خليل.

الحكومة تنفذ مجموعة مشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة

وتنفذ الحكومة عدداً من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتمّ استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق، لتوفير حياة آدمية هادئة لسكان العشوائية، الذين عانوا لسنوات عدة من الإهمال والنسيان، أبرزها مشروعات «تل العقارب» و«الأسمرات 3» ومشروعات «الشُهبة» و«المحروسة 1 و2» و«بشاير الخير 3» ومشروعات «الخيالة» و«معًا» و«أهالينا 2».

وتمّ إدراج منطقة سن العجوز ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم، بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء من كل المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

ويحمل المشروع طابعًا حديثًا، وأُقيم لصالح سكان منطقة «سن العجوز»، على أعلى مستوى ومزود بكل الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها، وذلك استكمالًا لما بدأته القيادة السياسية في مجال تطوير العشوائيات وتسكين مواطني المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كل المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.