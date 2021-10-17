استمرار فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة بني سويف (صور)

تستمر فعاليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بمحافظة بني سويف، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «حياة كريمة»، حيث تم تفعيل دور العيادات المتنقلة داخل الوحدة المحلية لقرية صفط راشين وتم الكشف على حوالي 885 حالة في التخصصات الآتية (أطفال 450 حالة، نساء وتوليد 300 حالة، تنظيم أسرة 130 حالة).

كما تم تشغيل عيادة العيون الخاصة بمؤسسة بصيرة لليوم الثاني من المبادرة وتم إجراء الكشف على حوالي 430 حالة اليوم بإجمالي 960 حالة، وتم تغطية العديد من حالات العظام بقافلة وزارة التضامن بالتنسيق مع مديرية الصحة ببني سويف.

4 موضوعات معظمها يركز على تمكين المرأة صحيًا

وتستهدف الحملة 4 موضوعات معظمها يركز على تمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا تحت موضوعات «مناهضة الزواج المبكر» و«2 كفاية» و«فرصة للتمكين الاقتصادي»، إضافة إلى موضوعات الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية.

استهداف أكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز

وتستهدف الحملة وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز، وتركز على السيدات فى سن الإنجاب ممن تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

إتاحة مباشرة للخدمة أو إحالة وتوجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات

كما تستهدف الحملة كل القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعمل على إتاحة مباشرة للخدمة أو إحالة وتوجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية الشريكة.

ووجَّهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، القائمين على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بالتواجد في القرى وبحث شكاوى عدد من أهالي قرى ومراكز بني سويف من توقف بطاقات «تكافل وكرامة» والرد على مقدم الشكوى من خلال التحقق من بيانات المواطنين المرقمنة على أجهزة التابلت.

وأوضحت وزيرة التضامن، في بيان اليوم، أنَّ ذلك جاء استجابة لتساؤلات الأسر التي تتوافد على الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، الأحد الماضي.