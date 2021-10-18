خريج أكاديمية الداعية: الدراسة سهلة ويجب الالتزام بالوعي الرشيد (فيديو)

قال الشيخ إبراهيم سيف خريج أكاديمية الداعية المعاصر، إن هذه الأكاديمية عبارة عن مؤسسة يقوم عليها كبار العلماء والمفكرين على رأسها الشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، وتستهدف تخريج داعية يستطيع التعامل مع الواقع المعاصر، مضيفا أن الدراسة في هذه الأكاديمية سهلة، وتتطلب أن يكون الداعية من خريجي الأزهر الشريف، حيث يدرس العلوم الشرعية وعلوم الواقع مثل الإعلام والعلوم النفسية والاجتماع والاقتصاد حتى يجمع بين العلوم الشرعية والمجتمعية التي يتطلبها الواقع.

الداعية في الوقت المعاصر أصبح يختلف عما كان عليه الوضع قبل

وأضاف خريج أكاديمية الداعية المعاصر، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن الداعية في الوقت المعاصر أصبح يختلف عما كان عليه الوضع قبل، وظهور منصات التواصل الاجتماعي، إذ زادت الأعباء والمتطلبات والواجبات، وأصبح مطالبًا بأداء دوره في المسجد والتواجد بشكل مستمر على السوشيال ميديا، وإلا فإنه سيكون منعزلا عن المجتمع، إذ أن الداعية يجب أن يصل إلى قلوب الناس وأماكن تواجدهم، ولكي يصل إلى هذه المرتبة يجب أن يكون مؤهلا نفسيًا واجتماعيًا ويجيد التعامل مع جهات مختلفة.

نحتاج إلى الالتزام بالأخلاق النبوية

وأكد خريج أكاديمية الداعية المعاصر، أننا نحتاج إلى الالتزام بالأخلاق النبوية، فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وهذا من أسباب المشكلات في حياتنا، وتجنب الجدل في الأشياء التي لا نفقه فيها، ويجب أن نلتزم بالوعي الرشيد وهو المصطلح الذي قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح خريج الأكاديمية، عندما سمع مصطلح الوعي الرشيد، تذكر الحديث النبوي «نضر الله امرأً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه»، مشيرًا إلى أن المسلم عندما يسمع كلام الله أو سيدنا النبي لا يجب أن ينقله قبل أن يعيه ويعرف آلياته وكيفية تطبيقه، ويكون النقل بالطريقة الصحيحة التي تهدي الناس للخير.