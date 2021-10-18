زيادة في حركة السفن وتداول البضائع بنسبة 33% بميناء الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، عن تحقيق قفزة كبيرة في معدلات التداول خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، إذ شهدت كميات البضائع المتداولة زيادة بنسبة 33%.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إن البضائع العامة تصدرت طليعة البضائع التي شهدت زيادة خلال شهر سبتمبر إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المماثل من العام السابق 47% تليها في مقدار الزيادة، بضائع الصب السائل من المواد البترولية والسلع الإستراتيجية السائلة بواقع 40%، وتم تداول 125 ألف حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بإجمالي وزن 2,1 مليون طن، وأوضح أن حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بلغ 1,7 مليون طن خلال شهر سبتمبر 2021.

زيادة حركة السفن في الإسكندرية بنسبة 41%

ولفت إلى أن حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على هيئة ميناء الإسكندرية، شهدت زيادة خلال شهر سبتمبر 2021 عن مثيله من عام 2020 وخاصة العبارات بنسبة زيادة 41,1% تليها سفن الصب السائل بواقع 29,3% تقريباً، كما بلغت نسبة الزيادة في سفن الصب الجاف 28%، وتم إستقبال ثلاث سفن ركاب سياحية ليبلغ إجمالي عدد السفن المترددة خلال شهر سبتمبر على مينائي الإسكندرية والدخيلة من مختلف التصنيفات 336 سفينة.

وأكد أن هذه الزيادات الكبيرة في معدلات التداول وحركة الملاحة لشهر سبتمبر 2021 في ظل تعليمات وتوجيهات الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق الإحترافية في آداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا اتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.