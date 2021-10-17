وزير الزراعة يبحث تطوير آليات تداول سلع استراتيجية في البورصة السلعية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، لبحث سبل تنسيق الجهود والتعاون في مجال البورصة السلعية، بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة والبورصة المصرية.

وتطرق اللقاء بحسب بيان عن وزارة الزراعة، إلى بحث كيفية تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم، تحكمه قوى العرض والطلب، من خلال البورصة السلعية، حيث جرى الاتفاق على البدء بسلعتي الدواجن والبيض.

وتسعى وزارة الزراعة والبورصة، من خلال التعاون والعمل، لإتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب، بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.

من المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.

تأتي تلك الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسة وجهود الحكومة، في توفير غذاء صحي وآمن ومستدام وبأسعار مناسبة، حيث جرى الاتفاق على استكمال المشاورات خلال المرحلة المقبلة بمشاركة اتحاد منتجي الدواجن والاطراف ذات الصلة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين.